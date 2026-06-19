「炊き上がりの香りがハンパない」「幸せいっぱい！！」　ふるさとチョイスで人気の【ゆめぴりか】5選

ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【米】をご紹介する。

「ゆめぴりか」のランキング（月別、26年6月18日昼参照）より、トップ5だ。

【5位】北海道 旭川市「北海道産ゆめぴりか 10kg(5kg×2袋)」22,000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

食味ランキングで14年連続『特A』受賞!北海道米の最高峰米ゆめぴりか.

甘い香りと強い粘りが特徴的で、粒がしっかりとしていて食べごたえを感じられるお米です。冷めてもおいしいお米なので、お弁当やおにぎりにもおすすめです。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「梱包状態もよく、特に問題ありませんでした。次回も、リピートをしたいと思います」（70代以上・男性）

「ふるさとチョイスGCFのプロジェクトで旭川産のお米を全国の子供食堂や一人親家庭にお届けする。プロジェクトに共感して、ふるさと納税を行いました。」（50代・男性）

【4位】北海道 美唄市「ゆめぴりか 10kg (5kg×2袋）」22,000 円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

北海道を代表するブランド米として、全国の食卓で長く愛され続ける美唄産ゆめぴりか。

厳しい品質基準をクリアした美味しさだけが「ゆめぴりか」を名乗れます。

炊き立ての美しい輝きと、口の中に広がる濃厚な甘みはまさに別格の味わいです。



■ 毎年変わらず最高評価「特A」を獲得

北海道産「ゆめぴりか」は、一般財団法人日本穀物検定協会の食味ランキングで最高評価の「特A」を長年にわたり獲得し続けています。

気候の変化に負けず、毎年変わらぬ美味しさを届け続けることができるのは、美唄の生産者たちが積み上げてきた確かな技術と情熱があるからこそ。

北海道を代表するブランド米として全国で支持される、信頼の品質をそのまま食卓へお届けします。



■ 際立つ甘みと、もっちりとした強い粘り

ゆめぴりかの最大の特徴は、一粒一粒がしっかりと感じられるほどの強い粘りです。

炊きあがりはやわらかく、噛むほどに際立つ濃厚な甘みが、他のお米にはない豊かな満足感を与えてくれます。

まずは白ごはんだけで、その実力を確かめてみてください。



■ 美唄の水と大地が生む、粒の輝き

石狩平野に広がる美唄の農地は、豊富な雪解け水と肥沃な土壌に恵まれた米づくりの聖地です。

昼夜の寒暖差が大きい北海道の気候が、お米にゆっくりと甘みを蓄えさせ、一粒一粒に凝縮された旨みを育みます。



どんな料理も贅沢に格上げしてくれるゆめぴりかは、大切な方をもてなす特別な日の食卓にも最適です。

家族みんなの箸が止まらなくなるような、最高ランクの「日本のごはん」をぜひご家庭でご賞味ください。

【3位】北海道 東川町「東川米ゆめぴりか 10kg」27,000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

豊かな天然の地下水で育まれた北海道初の地域ブランド米「東川米」



全国でも珍しい上水道のないまち北海道東川町。

北の最高峰大雪山旭岳の雪解け水が、 このまちに天然水として恵みをもたらします。



良質な環境の中で、ブランド米「東川米」を確立してきたのは、農家たちのプライドを持った農業経営の努力にあります。



JAひがしかわを中心に東川の農家たちが、独自のルールをつくり、厳しい栽培基準と低たんぱく、高品質の基準を独自で設け、徹底した品質管理を行っています。

こうした取組によって、消費者の信頼を獲得するようになり2012年には北海道米初の「特許庁地域団体商標東川米」として商標登録されました。

東川米は、現在、他の地域よりも高値で売買され、付加価値の高い商品となっています。



ゆめぴりかは優れた品質から、「日本一おいしい米を」という北海道民の「夢」に、アイヌ語で美しいを意味する「ピリカ」を合わせて名付けられた北海道米のエース。

炊きあがりのごはんそのものでお米のおいしさを感じてください。

【2位】北海道 石狩市「【定期便】【令和8年度産米】北海道産 ゆめぴりか 5kg 10回」147,000 円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

1972年創業の老舗米卸が提供する「ゆめぴりか」5kgの【10回定期便】です。

ゆめぴりかは北海道を代表するブランド米。品種改良を重ねてきた、北海道米の技術の集大成ともいえる品種です。ふっくらもちもちとした食感で、噛むほどに感じる甘みの強さが特徴です。



全道の優良産地・優良生産者から玄米を直接仕入れ、自社工場で精米、北海道を中心に全国の一般家庭、スーパー、病院、ホテルなど様々なお客様に販売をしています。



【松原米穀のココが自慢】

・道内に3つの大型低温倉庫を保有し、秋に仕入れた玄米を品質を低下させることなくお客様に提供しています。

・日本中でも数少ない「五つ星お米マイスター」というお米のプロが在籍し、品質の管理をしています。

・石狩にある精米工場は北海道で3番目の精米HACCP認定工場、厳重な管理の下、安全安心の商品を提供しています。

【1位】北海道 三笠市「北海道産ゆめぴりか10kg(5kg×2)【特Aランク】」22,000 円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

米・食味鑑定士監修!

北海道空知三笠の美味しいゆめぴりかをご賞味下さい!

毎年行われる日本穀物検定協会の『米の食味ランキング』において10年連続特Aランク（最高ランク）を獲得。TVCMでも取り扱われ、今では北海道を代表するお米として全国に認知されております。

ほどよい粘りが特徴で甘味、柔らかさ、炊きあがりの美しさを持つお米です。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「炊き上がりの香りが半端ない。また今年も申し込み寄付しました。つや輝き香りに食感が最高。農家の方々の努力のたまものです。」（70代以上・男性）

「お米が品薄、高価になっていたので、貴重なお米、家族で大切にいただきました。噛むごとに甘みが口いっぱいに広がり、毎日の食卓、お弁当と幸せいっぱい！！ 本当にありがとうございました。

今年の夏は猛暑続きで、報道を見るたび大変さを感じています。今後も微力ながら応援したい気持ちで寄付させていただきます。」（50代・女性）

「おコメがこんなに美味しく感じたことは、お世辞抜きにありませんでした。なかなか手に入らないかも知れませんが、是非リピートしたいと存じます。」（60代・男性）