浴室の掃除をしていると、シャワーヘッドの水垢やくすみが気になることがありますよね。こまめに手入れをしていても、使い続けるうちにどうしても使用感が出てしまいます。ダイソーで販売されているスタイリッシュなバスグッズは、価格を見て驚くような見た目ながら、毎日使う場所の印象を手軽に変えられるのが魅力です。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シャワーヘッド（カーブ）価格：￥550（税込）販売ショップ：ダイ