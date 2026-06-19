100均で500円ってマジか！「売り場で目を疑ったよね…」デザイン100点満点の浴室グッズ

浴室の掃除をしていると、シャワーヘッドの水垢やくすみが気になることがありますよね。こまめに手入れをしていても、使い続けるうちにどうしても使用感が出てしまいます。ダイソーで販売されているスタイリッシュなバスグッズは、価格を見て驚くような見た目ながら、毎日使う場所の印象を手軽に変えられるのが魅力です。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：シャワーヘッド（カーブ）

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480645803

500円で浴室の印象が変わる！高見えデザインのシャワーヘッド！ダイソーの『シャワーヘッド（カーブ）』

最近、ダイソーの新作に数種類のシャワーヘッドが登場しています。そのひとつが、『シャワーヘッド（カーブ）』です。価格は550円（税込）。筆者はダイソーのバスグッズ売り場で購入しました。

手元の止水ボタンなど特別な機能はありませんが、デザイン重視で選びたい人にはかなりオススメのアイテムです。

先端は金属のような光沢のあるシルバーカラー。ぱっと見では500円商品に見えないほど高級感があります。

散水板はステンレス製です。水流の穴が細かく並んでいて、見た目もすっきりしています。

カーブハンドル設計で握りやすく、本体もかなり軽量。毎日使うものだからこそ、この軽さは扱いやすいポイント。

G1/2規格対応で交換は簡単！取り付け前に確認したいポイント

取り付けは手持ちのシャワーに付け替えるだけなので、手間いらずでとても簡単。短時間で交換できました。ただし、購入前に対応規格は確認しておきたいところです。

取り付け規格はG1/2に対応しています。そのまま取り付けできるメーカーはSANEI、TOTO、KAKUDAIです。一部の型番では取り付けできない場合があります。その際は交換アダプターが必要になります。

水流の肌あたりはやさしい？顔に当てたときの使用感と気になった点

こちらは我が家で元々使っていたシャワーの水流の様子です。

こちらは『シャワーヘッド（カーブ）』の水流。我が家で使っていたシャワーヘッドと比べると、水流はかなりきめ細かい印象です。

顔にシャワーを当ててみると、水がやわらかく感じられます。一般的なシャワーヘッドよりも水の粒が細かいため、刺激が強すぎません。

洗顔時に使うと心地よく、極細水流タイプのシャワーにありがちな「泡を流し切るまでに時間がかかる」という物足りなさも感じませんでした。細かな水流ながら、しっかり洗い流せる印象です。

一方で、気になった点もあります。接続部分から大きく水が漏れることはありませんでしたが、ヘッドの脇から少しだけ水漏れが見られました。

ネジ山の数や長さ、深さによっては水密性を確保できず、水漏れする場合があるそう。ただ、付属のゴムパッキンで調整できるようになっているので、その点は良かったです。

また、光沢のあるシルバーデザインなので、指紋が目立ちやすいのも気になるところ。触った跡が残るため、きれいな見た目を保つためにもこまめに拭きたくなります。

水漏れや指紋の付きやすさはありますが、浴室の印象を手軽に変えたい人には目を引くデザインです。500円で雰囲気をガラッと変えられるのが嬉しいですね。

シャワーヘッドは水垢が付きやすく、お手入れしていても汚れや古さが気になることがありますが、500円なら気軽に交換しやすく、見た目を整えたいときにも手が出しやすいのも魅力です。

今回は、ダイソーの『シャワーヘッド（カーブ）』をご紹介しました。軽くて持ちやすく、負担にならない点も毎日使いたくなる理由のひとつ。気になる方は、ぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。