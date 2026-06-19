All About ニュース編集部では、2026年6月6〜8日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、嵐に関するアンケートを実施しました。その中から、演技がうまいと思う嵐のメンバーランキングの結果をご紹介します。【5位までの全ランキング結果を見る】同率2位：大野智／35票普段の穏やかなキャラクターとは一転、ひとたび役に入ると凄まじい存在感を放つ大野智さん。シリアスなサスペンスから、コミカルな怪物役、そして冷徹な忍びの