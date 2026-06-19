FRUITS ZIPPERの真中まなさんは6月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。「ご飯に行きませんか？」と呼び掛けました。【投稿】真中まなからご飯のお誘い「1人でご飯を食べることに急に飽きた笑」真中さんは「今度一緒に、ご飯に行きませんか？」とポスト。続けて「今まではアニメとかみてたけど、最近1人でご飯を食べることに急に飽きた笑」と明かしました。コメントや引用リポストでは「誰に言ってんの？？」「考えときますぅぅぅ」