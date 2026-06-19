FRUITS ZIPPERの真中まなさんは6月18日、自身のXを更新。「ご飯に行きませんか？」とポストし、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：真中まなさん公式Xより）

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FRUITS ZIPPERの真中まなさんは6月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。「ご飯に行きませんか？」と呼び掛けました。

【投稿】真中まなからご飯のお誘い

「1人でご飯を食べることに急に飽きた笑」

真中さんは「今度一緒に、ご飯に行きませんか？」とポスト。続けて「今まではアニメとかみてたけど、最近1人でご飯を食べることに急に飽きた笑」と明かしました。

コメントや引用リポストでは「誰に言ってんの？？」「考えときますぅぅぅ」「俺とのライン打つとこ間違ってるって」「ビビったwwww」「これはふるっぱー大BBQ会が開かれるな」「DM来たのかと思って　焦りに焦りまくった僕を殴ってください。そんなわけないだろバカ」「デートのお誘いかと思ったらほんとにそうだった！！！(違う)」といった声が寄せられました。

「食べながらライブ配信とかしたら汚いかなぁ」

また「ダチ(ウィバースでできたあれね笑)のみんなとご飯食べたいけど、食べながらライブ配信とかしたら汚いかなぁ、もぐもぐしながら絶対めっちゃ喋るよね笑」ともつづった真中さん。ファンからは「まなふぃにはぜひともマック配信かウーバー配信をしてほしい」「まなちゃんがご飯食べてるとこみたいな！いつかやって欲しい」と、期待の声が上がりました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。

(文:多町野 望)