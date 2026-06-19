「デートのお誘いかと」FRUITS ZIPPER・真中まな、“今度一緒に”呼び掛けに「ビビったw」「DM来たのかと」反響
FRUITS ZIPPERの真中まなさんは6月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。「ご飯に行きませんか？」と呼び掛けました。
【投稿】真中まなからご飯のお誘い
コメントや引用リポストでは「誰に言ってんの？？」「考えときますぅぅぅ」「俺とのライン打つとこ間違ってるって」「ビビったwwww」「これはふるっぱー大BBQ会が開かれるな」「DM来たのかと思って 焦りに焦りまくった僕を殴ってください。そんなわけないだろバカ」「デートのお誘いかと思ったらほんとにそうだった！！！(違う)」といった声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【投稿】真中まなからご飯のお誘い
「1人でご飯を食べることに急に飽きた笑」真中さんは「今度一緒に、ご飯に行きませんか？」とポスト。続けて「今まではアニメとかみてたけど、最近1人でご飯を食べることに急に飽きた笑」と明かしました。
コメントや引用リポストでは「誰に言ってんの？？」「考えときますぅぅぅ」「俺とのライン打つとこ間違ってるって」「ビビったwwww」「これはふるっぱー大BBQ会が開かれるな」「DM来たのかと思って 焦りに焦りまくった僕を殴ってください。そんなわけないだろバカ」「デートのお誘いかと思ったらほんとにそうだった！！！(違う)」といった声が寄せられました。
「食べながらライブ配信とかしたら汚いかなぁ」また「ダチ(ウィバースでできたあれね笑)のみんなとご飯食べたいけど、食べながらライブ配信とかしたら汚いかなぁ、もぐもぐしながら絶対めっちゃ喋るよね笑」ともつづった真中さん。ファンからは「まなふぃにはぜひともマック配信かウーバー配信をしてほしい」「まなちゃんがご飯食べてるとこみたいな！いつかやって欲しい」と、期待の声が上がりました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)