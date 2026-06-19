JR東海は19日、東京ディズニーシー（千葉県浦安市）の開園25周年イベントをテーマに、ディズニーキャラクターを側面に描いた東海道新幹線の特別車両の運行を始めた。2027年3月中旬までを予定している。一番列車は午前6時45分名古屋発、東京行きの「ひかり」。座席のヘッドカバーにはミッキーマウスとミニーマウスが描かれており、車内でもディズニーの世界観を楽しむことができる。東京―新大阪間を主に「ひかり」と「こだま