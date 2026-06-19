日本テレビでは６月２７日(土)２５時４０分（深夜１時４０分）より、関東ローカルにて特別番組「The Fashion Post」を放送。 ラウールがファッションメディア「The Fashion Post」の編集長として番組を進行。他には編集部のエディターとしてYOUとくるま、そして解説役として元VOGUE JAPAN編集トップのティファニー・ゴドイという豪華メンバーが出演。「ファッション」を徹底的に深堀りするこれ