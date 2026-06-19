アイガモ（合鴨）のヒナの出荷が、最盛期を迎え、『河内鴨（かわちがも）』を生産するツムラ本店（大阪府松原市）では、孵化（ふか）して間もない体長約10センチのヒナが元気な姿を見せている。ヒナたちは走り回ったり、エサをついばんだり、水浴びをしたりとすべての仕草が愛らしい。元気に動き回るアイガモのヒナたち〈2026年6月13日撮影 大阪府松原市〉アイガモは水田で雑草や害虫を食べ、フンが肥料になるため、コメの無