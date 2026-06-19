北朝鮮当局は先月、「不純録画物（韓国ドラマや映画など外部映像コンテンツ）」の取り締まりと司法処理に関する具体的な内容を盛り込んだ新指針を示した。デイリーNKの平壌市消息筋は、「国家は先月28日、不純録画物の取り締まりおよび司法処理基準に関する7つの核心的実行指針を内部向けに緊急伝達した」とし、「資本主義文化に染まり、意図的に体制を批判しながら不純録画物を流布した『首謀者』を特に厳しく罰するよう強調され