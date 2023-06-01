FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦オランダ―スウェーデン戦が20日（日本時間21日）、日本とチュニジアの一戦に先駆けて行われる。初戦でチュニジアに5―1で大勝したスウェーデンは、16日に休養を取った後、17日から練習を再開。欧州勢同士の一戦で2戦連発への期待が高まるFWアレクサンデル・イサク（26＝リバプール）は全体練習を欠席したことが報じられた。オフ明けの17日の練習では、FWイサクが個別トレーニン