All About ニュース編集部では、2026年5月25日〜6月8日の期間、全国10〜60代の女性281人を対象に、「STARTO ENTERTAINMENT所属のタレント」に関するアンケートを実施しました。その中から、「『演技がうまいと思う』STARTO社所属の30代タレント」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：松村北斗（SixTONES）／77票2位にランクインしたのは、SixTONESのメンバーとして活躍する松村北斗さんです