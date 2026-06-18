「獣人UMA」をご存知でしょうか。雪男イエティや野人イエレン、アルマス、ヨーウィ、ヒバゴン、そしてビッグフットなど、世界中で目撃談が後を絶たない未確認生物のことを指します。 人と獣、ただしくはヒトとサルの両方の形質を持った獣人UMAは、本当に存在するのか？この世の特大ミステリーに迫った『失われた獣人UMA「カイン」の謎』電子版が、本日限定Amazonで499円のスペシャルセール中です。