「獣人UMA」をご存知でしょうか。雪男イエティや野人イエレン、アルマス、ヨーウィ、ヒバゴン、そしてビッグフットなど、世界中で目撃談が後を絶たない未確認生物のことを指します。

人と獣、ただしくはヒトとサルの両方の形質を持った獣人UMAは、本当に存在するのか？ この世の特大ミステリーに迫った『失われた獣人UMA「カイン」の謎』電子版が、本日限定Amazonで499円のスペシャルセール中です。

失われた獣人UMA「カイン」の謎 (ムー・スーパーミステリー・ブックス) 著:飛鳥昭雄, 著:三神たける \499 （2026/06/18 11:41時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

獣人UMAの正体とは！

そもそも、獣人UMAとはどんなものなのか。

世界中で目撃が相次いでおり、どうやら「全身が毛むくじゃらで、人間に似た動物」だと言われています。

その正体は、絶滅したはずの猿人や原人、ネアンデルタール人の生き残りだ、などと噂もされてきました。なんでも、ネアンデルタール人の村が今も存在しているのだとか……！

すべての問題は「進化論」にあった？

本書は、獣人UMAの正体に迫る一冊。目次だけそっとお伝えしましょう。

ん？ ビッグフットの話かと思いきや、人類の進化論や世界支配を目論む秘密結社の話など、あらぬ方向に話が発展している!? そして、タイトルにもある「不死身人間カイン」とは？

著者は、謎学研究家・三神たける氏。ミステリーの定番書『ムー』でも作品を発表している飛鳥昭雄氏の漫画とともに「獣人UMAの謎」に迫ります。

『失われた獣人UMA「カイン」の謎』（MU SUPER MYSTERY BOOKS）が特別価格499円で購入できるのは、6月18日の本日限定！ 獣人UMAの正体を暴け！

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