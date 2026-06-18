なか卯（東京都港区）の丼・うどんチェーン「なか卯」が、新商品「かつお節オクラまぐろたたき丼」を6月24日午前11時に販売開始します。【画像】旨辛そう！新商品の“親子丼”3種類もチェック！値段も手頃じゃん！新商品は、粗めにたたいたまぐろのたたきに、風味豊かなかつお節とシャキっとした食感のオクラを合わせた商品です。価格は並盛が920円（以下、税込み）。また、まぐろの旨みをシンプルに味わえる「まぐろの