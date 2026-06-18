フランス、アルゼンチン、イングランドが順当に初戦で勝利を収める中、彼らとともに優勝候補の一角に数えられているスペインはカーボベルデと0-0のスコアレスドローに終わり、勝ち点3を逃した。カーボベルデ戦後、スペインメディアは「大惨事」、「間違ったスタート」といった厳しい言葉で代表チームを批判。スペイン人ジャーナリストのジュリオ・マルドナド氏もスペインメディア『COPE』の取材に応じ、「チーム全体が疲れていてア