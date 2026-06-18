YouTuberのいけちゃんが6月14日、サブチャンネル「いけちる / ikechill」を更新。友人の女性YouTuber3人との自宅飲み会の様子を公開した。

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動画はすでにいけちゃん宅にあったウイスキーを2本空けた状態でスタート。メンバーはいけちゃんのほか、ふじわらのみい、稀に暇なOLなっちゃん、カナイメグと、酒と旅を愛する人気女性YouTuberが揃っており、とにかく賑やかだ。泥酔状態で下ネタトークを繰り広げていたそうだが、いけちゃんがカメラを回し、「今から真面目な話できる？ 見ている人はシラフだから」と呼びかけると、全員がスンッと落ち着いた表情になるのがさすがというところ。話題はYouTuberとしての活動について。

旅行系YouTuberを見ていると、「毎日旅行して、いいホテルに泊まって、美味しいものを食べてうらやましい」と思う人も多そうだが、その裏側には多くの苦労があるもの。いけちゃんはメインチャンネルの旅行Vlogが人気を博しているが、疲れてしまうため「いったん休憩をしたい」と考えているという。それ以上に、「YouTuberはすごく稼げる」「楽をしていて仕事ではないレベル」という認識もそれなりに広くあり、「YouTuber」というだけでマイナスに見られ、誤解されることも少なくないようだ。

ふじわらのみいは、ある撮影の一件で炎上したとき、「楽して金を稼ぎやがって、もっとお金になったほうがいい職業があるのに、お前のせいだ」という趣旨の言葉を投げかけられたという。炎上についても本人なりの理由があっての行動に誤解が重なった部分があり、かつ毎日休みなく撮影や編集をしているのにそれが「仕事」とは認められず、人生の全てを否定されるような誹謗中傷も飛んでくる。本人は「わかってほしい、というわけではないけれど……」と複雑な表情だが、少なくともYouTuberは「楽」ではないのだ。なっちゃんもカナイも、「時間もお金もかけている」「命懸けでやっている、遊びじゃない！」と力を込める。

そんな話に対して、池ちゃんは「遊んでそうに見える、は褒め言葉じゃない？ だって、エンタメやってるんだもん」と一言。「逆に、全旅行動画に『本日もお勤めお疲れ様です』『お仕事でこんな遠いところまで足を運んでいただきありがとうございます』なんてコメントがきたら嫌じゃない？」と笑って見せた。普段は忌憚のないストレートな物言いで、自由なイメージもあるいけちゃんだが、友人との飲み会ではわりと困らされながら、場の空気を考えて立ち回る一面が見られて面白い。

YouTuberの本音が伝わる今回の動画。コメント欄には「ユーチューバー女子会楽しかった」「いけちゃんの母性や気遣いが伝わるいい女子会ですな」「こういう友達ほしいなー」などのコメントが寄せられている。

（文＝向原康太）