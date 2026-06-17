お風呂と街灯が、3カ月連続リリース企画・第一弾「革命」をデジタルリリースした。今作は爆弾ジョニーのメンバーとして活躍し、betcover!!などにもキーボーディストとして活躍したRomantic氏をプロデューサーとして迎え、お風呂と街灯のシグネチャーである繊細なピアノサウンドに、どこか危うげで、けれども強烈に胸を打つジャンルレスなグルーヴが融合した、お風呂と街灯なりの”革命”を提示するキラーチューンに仕上がっている