日本時間の17日、前回王者アルゼンチン代表が初戦を迎え、アルジェリアと対戦。3-0の快勝を飾った。この試合で圧巻のパフォーマンスを見せたのがアルゼンチンの絶対的エースであるリオネル・メッシだ。史上初の6大会連続Ｗ杯出場となった同選手は17分、ロドリゴ・デ・パウルの縦パスを受けると、左足一閃。見事なミドルシュートで先制ゴールをマークした。勢いに乗るメッシは60分と76分にもゴールを挙げ、なんとハットトリック達成