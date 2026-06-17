チェルシーが、クリスタル・パレスに所属するフランス代表DFマクサンス・ラクロワ（26）の獲得に興味を持っているようだ。昨夏にクラブ・ワールドカップを制して世界一に輝いたチェルシーは、エンツォ・マレスカ体制でシーズンをスタートさせたものの、シーズン途中にリアム・ロシニアー体制に移行。しかし、成績不振で3ヶ月あまりで解任していた。最終的に今季のプレミアリーグで10位フィニッシュに終わったチェルシーは新シーズ