近年、高齢者の糖尿病が増加傾向にあります。また糖尿病の新しい治療薬が続々と登場するなど、自分に合った治療目標や取り組みやすい治療が提案されるようになってきています。 2026年6月17日に発売となった、糖尿病診断の流れから治療の最新情報まで満載の一冊『別冊NHKきょうの健康糖尿病あなたに合った治療法食事・運動・薬の新常識』（監修：鈴木亮東京医科大学主任教授）から、糖尿病の特徴と種類、糖尿病の原因につ