MLB公式X「オオタニのホームランが勝負を決めた！」【MLB】ドジャース 1ー0 レイズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地レイズ戦に1-0で完封勝利を飾った。「1番・指名打者」で先発出場した大谷翔平投手が、6回に先制の15号ソロを放ち、これが決勝点となった。試合終了から3分後、MLB公式が投稿した1枚が「かっこいい」と称賛を送られている。大谷は過去5打数無安打4三振と完全に抑え込ま