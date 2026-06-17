MLB公式X「オオタニのホームランが勝負を決めた！」

【MLB】ドジャース 1ー0 レイズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地レイズ戦に1-0で完封勝利を飾った。「1番・指名打者」で先発出場した大谷翔平投手が、6回に先制の15号ソロを放ち、これが決勝点となった。試合終了から3分後、MLB公式が投稿した1枚が「かっこいい」と称賛を送られている。

大谷は過去5打数無安打4三振と完全に抑え込まれたラスムッセンに対し、この日も第1打席で三振、第2打席はニゴロだったが、0-0で迎えた6回の第3打席についに攻略してみせた。初球、真ん中付近に甘く入ったカッターを捉えた。打球速度106.9マイル（約172.0キロ）、飛距離427フィート（約130.1メートル）、角度27度を記録した打球はバックスクリーンへ着弾した。

投手戦に決着をつけた一撃。大谷の15号から30分後、ドジャースは1-0で接戦をものにした。そして試合終了から約3分後、MLB公式X（旧ツイッター）は「ショウヘイ・オオタニのホームランが勝負を決めた！」として1枚の画像を投稿した。

15号を放った場面を一塁側から捉えた写真。大谷は確信とした表情で打球の行方を見つめている。オーラ溢れる1枚に「本当に価値あるヒットだった」「本当に最高だ」「大好きだ」「写真かっこいい」「やっぱカッコイイね〜」などと日米ファンも興奮していた。

大谷は17日（同18日）のレイズ戦に今季12度目の先発登板する。試合後、デーブ・ロバーツ監督は投手に専念すると明言した。（Full-Count編集部）