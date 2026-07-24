きょう、日本一うまい餃子が決定！餃子の銘店、総菜の餃子、通販の餃子、3部門からそれぞれ最高金賞が選ばれました。まずは日本一の餃子の銘店、数百店舗の頂点に立ったのは…。「餃子銘店の最高金賞は吉春さまです！」日本一餃子のうまい店に選ばれたのは「餃子の吉春」。手作り餃子の店 吉春吉村千恵子 代表「とにかく今、緊張と感動でいっぱい」東京・調布市にある店を切り盛りするのは中国・吉林省出身の吉村千恵