刑法犯の認知件数は減少傾向にある中、日本財団が実施した調査で、多くの若者が犯罪の増加や凶悪化を感じていることがわかった。●若者の7割超が「犯罪は凶悪化している」調査は「18歳意識調査『第80回─犯罪・再犯・拘禁刑─』」と題され、今年5月8日〜10日に全国の17〜19歳の男女1000人を対象にインターネットで実施された。調査結果によると、「近年の犯罪件数の変化」について尋ねた質問に対して、合わせて72.6％が「増えてい