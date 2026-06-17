ビタミンCやカルシウムなどを豊富に含む、栄養満点の夏野菜「オクラ」。生のオクラと納豆を合わせたヘルシー的なネバネバ副菜をご紹介。火を使わずあっという間にささっと作れるので、暑い日や忙しい日の料理にもおすすめ。『オクラと納豆のおかかポン酢あえ』のレシピ材料（2人分）オクラ……6本ひき割り納豆……1パック（約40g）削り節……1パック（約2g）ポン酢しょうゆ……大さじ1/2作り方（1）オクラを切る オクラはへたを切