火を使わない！旬の生オクラ×納豆で『おかかポン酢あえ』ネバシャキ食感が最高♪
ビタミンCやカルシウムなどを豊富に含む、栄養満点の夏野菜「オクラ」。生のオクラと納豆を合わせたヘルシー的なネバネバ副菜をご紹介。
火を使わずあっという間にささっと作れるので、暑い日や忙しい日の料理にもおすすめ。
『オクラと納豆のおかかポン酢あえ』のレシピ
材料（2人分）
オクラ……6本
ひき割り納豆……1パック（約40g）
削り節……1パック（約2g）
ポン酢しょうゆ……大さじ1/2
作り方
（1）オクラを切る
オクラはへたを切り、がくのまわりを薄く削って薄い小口切りにする。
（2）ボールで混ぜる
ボールにオクラと納豆、ポン酢しょうゆを入れて混ぜ合わせ、器に盛って削り節をのせる。
生のオクラのシャキシャキとした食感も◎。さっぱりとした味わいで食べやすく、箸休めにもぴったりな一品ですよ。
教えてくれたのは…
重信 初江シゲノブ ハツエ
料理家
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料理研究家のアシスタントを経て独立。昔から受け継がれてきた味を大切にしつつ、現代的なセンスで提案する作りやすいレシピが人気。韓国はじめ、世界各地を旅して覚えた味の再現にも定評がある。『食べたい作りたい現地味 もっと！おうち韓食』(主婦の友社）、『罪悪感ゼロつまみ』（主婦と生活社）ほか著書多数。
（『オレンジページ』2026年6月2日号より）