火を使わない！旬の生オクラ×納豆で『おかかポン酢あえ』ネバシャキ食感が最高♪

ビタミンCやカルシウムなどを豊富に含む、栄養満点の夏野菜「オクラ」。生のオクラと納豆を合わせたヘルシー的なネバネバ副菜をご紹介。

火を使わずあっという間にささっと作れるので、暑い日や忙しい日の料理にもおすすめ。

『オクラと納豆のおかかポン酢あえ』のレシピ

材料（2人分）

オクラ……6本

ひき割り納豆……1パック（約40g）

削り節……1パック（約2g）

ポン酢しょうゆ……大さじ1/2

作り方

（1）オクラを切る

オクラはへたを切り、がくのまわりを薄く削って薄い小口切りにする。

（2）ボールで混ぜる

ボールにオクラと納豆、ポン酢しょうゆを入れて混ぜ合わせ、器に盛って削り節をのせる。

生のオクラのシャキシャキとした食感も◎。さっぱりとした味わいで食べやすく、箸休めにもぴったりな一品ですよ。

重信 初江シゲノブ ハツエ 料理家 料理研究家のアシスタントを経て独立。昔から受け継がれてきた味を大切にしつつ、現代的なセンスで提案する作りやすいレシピが人気。韓国はじめ、世界各地を旅して覚えた味の再現にも定評がある。『食べたい作りたい現地味 もっと！おうち韓食』(主婦の友社）、『罪悪感ゼロつまみ』（主婦と生活社）ほか著書多数。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月2日号より）