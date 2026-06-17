俳優の舘ひろしが18日、映画『免許返納!?』（6月19日公開）の公開を記念し、地元・名古屋で行われた舞台あいさつに登壇した。会場は新たにオープンしたTOHOシネマズ名古屋栄。舘は同劇場のオープニングを飾る最初のゲストとして来場し、観客を沸かせた。【画像】この記事に関連するそのほかの写真舞台あいさつに先立ち、舘はサプライズで劇場売店に登場。映画ロゴ入りの赤いエプロンを身に着け、スタッフとしてポップコーンや