詐欺を防いだコンビニ店員の久保田さん（中央）＝１０日、南署特殊詐欺の被害を防いだとして、神奈川県警南署はファミリーマート大岡五丁目店（横浜市南区）の店員で高校３年生の久保田遥花さん（１８）に感謝状を贈呈した。高額の電子ギフトを購入しようとした高齢者を不審に思い、声をかけたという。署などによると、先月１３日午後３時ごろ、同区内在住の７０代女性が来店し、５万円分の電子ギフトのカードを購入しようとし