チュニジア新任監督のルナール氏、韓国でも有名な理由サッカーのチュニジア代表が、北中米ワールドカップの大会中に行った“仰天人事”に韓国が反応している。14日（日本時間15日）の試合でスウェーデンに1-5の大敗を喫すると監督を更迭し、エルヴェ・ルナール氏が新監督に就任。この人物、かつて韓国の代表監督候補だったことがあり、次戦で当たる日本は「緊張している様子」と地元紙が分析している。チュニジアのサッカー協