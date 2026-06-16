3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。 6月15日（月）の放送では、藤澤が「まだ興奮冷めやらぬ状態です」と語るほど、怒濤（どとう）の展開をみせたこの1週間の活動について振り返っていきました。 Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架＜藤澤からのメッセージ＞藤澤：は