エティハド航空は、クラクフとパルマ・デ・マヨルカに就航した。アブダビ〜クラクフ線を6月11日から、アブダビ〜パルマ・デ・マヨルカ線を6月12日からそれぞれ週3往復を運航する。機材はファーストスイート2席、ビジネスクラス14席、エコノミークラス144席の計160席を配置したエアバスA321LR型機を使用する。ポーランドへはワルシャワに次いで2都市目の乗り入れとなるほか、パルマ・デ・マヨルカへは湾岸地域を結ぶ唯一の路線とな