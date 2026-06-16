NHK連続テレビ小説『ひよっこ』が、8月3日よりNHK総合で再放送されることが決定した。 参考：有村架純が語る、『ひよっこ』ヒロインを演じて得たもの「みね子は守りたい大切な存在」 本作は、茨城県の農村で生まれ育った谷田部みね子（有村架純）が集団就職で上京し、さまざまな出会いと別れを重ねながら、見知らぬ町だった東京にしっかりと根を張っていく日々を描いた物語。2017年4月から9月にかけて放送された。 舞台