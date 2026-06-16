NHK連続テレビ小説『ひよっこ』が、8月3日よりNHK総合で再放送されることが決定した。

参考：有村架純が語る、『ひよっこ』ヒロインを演じて得たもの 「みね子は守りたい大切な存在」

本作は、茨城県の農村で生まれ育った谷田部みね子（有村架純）が集団就職で上京し、さまざまな出会いと別れを重ねながら、見知らぬ町だった東京にしっかりと根を張っていく日々を描いた物語。2017年4月から9月にかけて放送された。

舞台は、東京オリンピックが開催された1964（昭和39）年。東京に出稼ぎに出ていた父・実（沢村一樹）の失踪をきっかけに集団就職で上京したみね子を支えたのは、ラジオ工場で共に働いた仲間、東京での親のような存在となった洋食店店主・牧野鈴子（宮本信子）の家族や商店街の人々だった。高度成長期をひたむきに生きた“名もなき人々”にスポットを当て、日々の暮らしを温かく描く。

脚本は『おひさま』『最後から二番目の恋』の岡田惠和、音楽は宮川彬良が担当。主題歌は桑田佳祐「若い広場」、語りは増田明美が務めた。共演には、沢村一樹、木村佳乃、峯田和伸、佐久間由衣、泉澤祐希、竹内涼真、磯村勇斗、伊藤沙莉、松本穂香らが名を連ねている。

今回の再放送決定にあたり、有村は「ご覧になってくださった皆様からのお声、当時の私にとって本当に励みになっていたことを思い出します。感謝の気持ちでいっぱいです」と作品への思いを寄せている。

有村架純（主人公・谷田部みね子役）コメント

9年前に放送された「ひよっこ」が、この度再放送されることになりました。ありがとうございます。登場人物に悪い人が1人も出てこない、脚本家の岡田さんらしさ満載の「ひよっこ」の世界。谷田部家やすずふり亭、乙女寮、あかね荘の皆さんに助けられながら成長していくみね子と共に、私自身も多くを学びかけがえのない時間を過ごしました。キャストスタッフの皆様の存在、ご覧になってくださった皆様からのお声、当時の私にとって本当に励みになっていたことを思い出します。感謝の気持ちでいっぱいです。当時の放送を見守ってくださった方々、そして「ひよっこ」を観たことがない！ という方々にもこの機会に是非楽しんでもらえたら幸せです。（文＝リアルサウンド編集部）