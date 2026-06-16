全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。東京・大手町のオフィスワーカーたちが行き交うOOTEMORI。その一角に店を構える一口餃子専門店「赤坂ちびすけ OOTEMORI店」が、2026年6月9日からランチ限定の二毛作営業をスタートした。その名も「大手町スタミナMEN ガッツ☆ちびすけ」。餃子専門店が昼だけラーメン店になるというだけでも興味深いが、さらに驚くのは提供しているラーメンの方向性だ。なんと“スタミナ