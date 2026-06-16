全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。

東京・大手町のオフィスワーカーたちが行き交うOOTEMORI。その一角に店を構える一口餃子専門店「赤坂ちびすけ OOTEMORI店」が、2026年6月9日からランチ限定の二毛作営業をスタートした。その名も「大手町スタミナMEN ガッツ☆ちびすけ」。

餃子専門店が昼だけラーメン店になるというだけでも興味深いが、さらに驚くのは提供しているラーメンの方向性だ。なんと“スタミナラーメン”なのである。

大手町といえば、日本有数のビジネス街。洗練されたレストランやカフェは数多くあるが、ニンニクを効かせたガッツリ系ラーメンとなると意外なほど選択肢が少ない。そんな場所に、真正面からスタミナ路線を打ち出した店が登場したのだから気にならないわけがない。

今回注文したのは「スタミナMEN Aセット」。

ラーメンに加え、ご飯、生玉子、そして「ガッツ餃子」が3個付くボリューム満点のセットだ。

まず見た目の迫力がすごい。漆黒のスープの上には豚肉、タマネギ、ニラがたっぷり。さらにニンニクと生姜が左右にドンと鎮座し、見るからにスタミナ満点だ。

スープは見た目の黒さからはかなり濃い味を想像していたのだが、実際に飲んでみると良い意味で予想を裏切られる。醤油のキレはしっかりありながら、しょっぱすぎない。脂も多めだが重たすぎず、絶妙なバランスにまとめられている。

こうしたスタミナ系ラーメンは、ともすると「やりすぎ」になりがちだ。しかしこの一杯はパンチ力を持ちながらもチューニングが上手い。ニンニクのインパクトを前面に出しつつ、最後まで飽きずに食べ進められる完成度がある。

麺は菅野製麺所製の極太平打ちストレート麺。しっかりとしたコシがあり、濃厚なスープに負けない存在感を放っている。口の中で暴れるような力強さがあり、この手のラーメンとの相性は抜群だ。

豚肉や麺を玉子にくぐらせれば、すき焼きのような味わいに変化する。濃厚な味付けが玉子によってまろやかになり、また違った表情を見せてくれる。

豚肉やニラをライスにワンバウンドさせて頬張れば、これが実に旨い。ラーメンのお供というより、ひとつの定食として成立しているレベル。ご飯がどんどん進んでしまう危険な組み合わせである。

さらに餃子専門店らしく、セットのガッツ餃子も抜かりない。

パリッと焼き上げられた皮とジューシーな餡のバランスが良く、ラーメンとの相性も上々。二毛作店とはいえ、餃子のクオリティが高いのはさすが本業の強みといったところだ。

途中で卓上の一味を加えれば辛味が増し、カレー粉を投入すれば一気にジャンキーな方向へと変化。味変アイテムとして優秀で、最後まで飽きずに楽しめる。

それにしても、この立地でこのラーメンを出してきたことが面白い。

大手町周辺のラーメン店は、比較的オーソドックスな醤油ラーメンやつけ麺、あるいはチェーン店が中心。このようなスタミナ全開の一杯は意外と少ない。だからこそ、この店には確かな需要があるように思える。

午後の仕事に向けて気合いを入れたい日。会議続きでエネルギーが欲しい日。そんな時にふらっと立ち寄りたくなる一軒だ。

大手町スタミナMEN ガッツ☆ちびすけ

東京都千代田区大手町1丁目5-5 大手町タワー B2階

(執筆者: 井手隊長)