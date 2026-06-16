北中米ワールドカップを戦う日本代表はグループリーグ初戦オランダ戦から一夜明けた15日、練習パートナーのU-19日本代表と45分間1本のトレーニングマッチを完全非公開で行い、2-0で勝利した。オランダ戦でベンチスタートだった選手のうち、出場時間の長かったMF伊東純也(ゲンク)を除いた14人が出場した。日本サッカー協会(JFA)の広報担当者によると、得点者はFW小川航基(NECナイメヘン)とFW町野修斗(ボルシアMG)だった。オラン