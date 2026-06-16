日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスは15日、フランス人指揮官のピエール・サージュ氏が3年契約で新監督に就任することを発表した。23-24シーズン途中からオリバー・グラスナー監督に率いられたクリスタル・パレス。一昨季のFA杯、昨季のUEFAカンファレンスリーグ(ECL)を制するなど、2シーズン連続でタイトルを獲得していたが、グラスナー監督の昨季限りでの退任が決まっていた。1979年5月5日生まれで47歳のサー