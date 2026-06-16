栃木SCは16日、米山篤志監督が26-27シーズンも引き続き指揮を執ることを発表した。米山監督は26年から指揮官に就任。百年構想リーグでは5勝13敗でEAST-A最下位に終わり、プレーオフの結果、40チーム中39位となっていた。米山監督はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。「2026-27シーズンも引き続き指揮をとらせていただくこととなりました。大変光栄であるとともに重責を肌身に感じています。百年構想リーグで奮わ