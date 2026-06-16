栃木SC、米山篤志監督の続投を発表…百年構想リーグでは40チーム中39位「大きな危機感を持って新シーズンに入ります」
栃木SCは16日、米山篤志監督が26-27シーズンも引き続き指揮を執ることを発表した。
米山監督は26年から指揮官に就任。百年構想リーグでは5勝13敗でEAST-A最下位に終わり、プレーオフの結果、40チーム中39位となっていた。
米山監督はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
「2026-27シーズンも引き続き指揮をとらせていただくこととなりました。大変光栄であるとともに重責を肌身に感じています。百年構想リーグで奮わなかった結果を受け止めて大きな危機感を持って新シーズンに入ります。苦しい中で積み上げてきた自分たちの型を見失うことなく、心身ともに負荷のかかる試合の中でも逞しく戦いそして勝ち抜いていく集団を作り上げます。J2昇格という唯一の目標に向かって真っ直ぐに突き進み、そして最後には皆さんと喜び合えるシーズンにしたいです。どうか魂の震える応援で後押ししてください。よろしくお願いいたします。」
米山監督は26年から指揮官に就任。百年構想リーグでは5勝13敗でEAST-A最下位に終わり、プレーオフの結果、40チーム中39位となっていた。
米山監督はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
「2026-27シーズンも引き続き指揮をとらせていただくこととなりました。大変光栄であるとともに重責を肌身に感じています。百年構想リーグで奮わなかった結果を受け止めて大きな危機感を持って新シーズンに入ります。苦しい中で積み上げてきた自分たちの型を見失うことなく、心身ともに負荷のかかる試合の中でも逞しく戦いそして勝ち抜いていく集団を作り上げます。J2昇格という唯一の目標に向かって真っ直ぐに突き進み、そして最後には皆さんと喜び合えるシーズンにしたいです。どうか魂の震える応援で後押ししてください。よろしくお願いいたします。」