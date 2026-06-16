今日16日は、水星が東方最大離角となり、日の入り直後の西の低い空で水星が見つけやすくなります。今日16日から明後日18日にかけては、そんな水星に加え、明るい金星や木星が輝き、細い月も並びます。今日16日は北海道から中国地方では晴れる所が多く、美しい天体の共演を楽しめるチャンスです。今日16日水星が東方最大離角今日16日、水星が「東方最大離角」を迎えます。水星は太陽系の最も内側を公転する惑星で、見かけの位置が