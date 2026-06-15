サッカーW杯北中米大会サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は14日（日本時間15日）、グループFの日本―オランダ戦が行われ、2-2の引き分けだった。日本は2度追いつく粘りを見せ、強豪から勝ち点1を奪取。そんな中、日本代表を率いた森保一監督の行動が再び海外で大きな話題となっている。X上の海外ファンが注目したのは、森保監督が試合中にペンを取り出してメモを取る姿だ。4年前のカタール大会で優勝経験国のドイツ、