大谷が異例の連続投稿…SNSで反響続々異例ともいえる2日連続の投稿が反響を呼んでいる。ドジャースの大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、ホワイトソックスとの試合を終えると自身のインスタグラムを更新。前日に続きストーリーズに登場した“後輩”に、興味を抱くファンが続出した。6回に一挙6点を奪われ、逆転負けを喫したホワイトソックス戦。大谷は2四球で出塁するも、安打を放つことはできなかった。無念の敗戦となった