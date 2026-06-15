大谷が異例の連続投稿…SNSで反響続々

異例ともいえる2日連続の投稿が反響を呼んでいる。ドジャースの大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、ホワイトソックスとの試合を終えると自身のインスタグラムを更新。前日に続きストーリーズに登場した“後輩”に、興味を抱くファンが続出した。

6回に一挙6点を奪われ、逆転負けを喫したホワイトソックス戦。大谷は2四球で出塁するも、安打を放つことはできなかった。無念の敗戦となったが、試合後に行うことが多いインスタグラム投稿はこの日も継続。ストーリーズ機能を更新し、敵軍ベンチを写した1枚の写真をファンに届けた。

敗戦直後、大谷が公開したのは怪我で離脱している村上宗隆内野手（ホワイトソックス）。ベンチから試合を見守る一瞬を捉えた写真となっている。13日（同14日）の試合後にも、大谷は村上の写真を投稿。前日はベンチで笑顔を見せるシーンを切り取っていたが、翌日にセレクトしたのは、真剣な表情とも、イジりともとれるショット。ただ、前日とは異なり、村上を捉えた横顔から笑顔の“兆し”は見当たらない。

大谷はコメントを入れておらず、写真のみ添えているため、定番の“後輩イジり”なのか判別つかず。それでもファンは2日連続での投稿に歓喜。SNS上には「大谷と村上、仲良しすぎ」「チームが敗戦したあとはほとんど更新しないのに…」「大谷さん、村上くん好きすぎるじゃん」「誰が撮ったのかな」「かわいい！」「2日連続で村上選手を投稿するとは」などの声が飛び交い、盛り上がりを見せていた。（Full-Count編集部）