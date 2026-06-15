[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]日本代表は14日、北中米ワールドカップのグループリーグ初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。後半6分にDFフィルヒル・ファン・ダイクのセットプレー弾に屈し、同11分にMF中村敬斗のゴールで追いついたが、同19分にも再び失点。だが、後半44分にFW小川航基のヘッドがかすめたMF鎌田大地のゴールでなんとか追いつき、大会初戦で劇的に勝ち点1をもぎとった。日本の布陣は3-