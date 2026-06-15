FIFAワールドカップ2026・グループF第1節が14日に行われ、日本代表はオランダ代表と2−2の引き分けに終わった。一進一退の攻防が続く中、後半開始早々にフィルジル・ファン・ダイクにヘディングシュートを叩き込まれた日本だが、57分に中村敬斗が相手GKのニアサイドを撃ち抜く強烈なシュートを決めて同点に。7分後に再びリードを許したものの、89分に伊東純也の右CKに小川航基が頭で合わせ、最後は鎌田大地に当たったボールが