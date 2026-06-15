元ドイツ代表MFのサミ・ケディラ氏が、レアル・マドリードに帰還することになるようだ。スポーツメディア『ジ・アスレティック』が報じている。先日行われた会長選挙を制したフロレンティーノ・ペレス会長のもと、無冠に終わった屈辱のシーズンからの巻き返しを図るレアル・マドリード。イブライマ・コナテやデンゼル・ダンフリース、ベルナルド・シウバ、マルク・ククレジャら実力者の補強に向けた動きが最終段階を迎える一