親しみやすさを意識し開発された「EV軽乗用車」の近未来像スズキは2025年10月の「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」で、軽EV（電気自動車）のコンセプトカー「Vision e-Sky（ビジョンeスカイ）」を世界初公開しました。2026年度中に市販化予定の新型「軽EV」のベースとなるモデルだといいます。【動画】超カッコいい！ これが市販を目指すスズキの軽コンセプト「ビジョンeスカイ」です！ 動画で見る同社初の量産EV「eビ