アスレチックス戦で5回9安打8失点■ロッキーズ ー アスレチックス（15日・サクラメント）ロッキーズの菅野智之投手は14日（日本時間15日）、米ネバダ州ラスベガスで行われたアスレチックス戦で5回9安打8失点。失点は渡米後ワーストだったが、7勝目（4敗）を挙げた。防御率4.79。チームは23得点を挙げて大勝した。2点先取した初回に4安打4失点。再び1点を勝ち越した2回はカーツの適時二塁打で同点に追いつかれた。4回にも1失点