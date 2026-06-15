あと少しで完全試合という投球をみせたのがドジャースの山本由伸（27）だ。【もっと読む】佐々木朗希の快進撃に暗雲日本時間14日のホワイトソックス戦は、八回2死まで走者をひとりも出さない投球。遊撃手・ベッツの失策で完全試合を逃すと、続く九回、この回先頭のピーターズに本塁打を浴びてノーヒットノーランも逃した。次打者を中飛に打ち取って降板し、この日は8回3分の1、109球を投げて1安打1失点、7奪三振、無四球だった